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Путин поздравил режиссёра Бодрова с юбилеем

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Президент России Владимир Путин направил поздравления с 75-летием российскому сценаристу и кинорежиссёру Сергею Бодрову, отметив его мастерство и безупречный вкус.
Путин поздравил режиссёра Бодрова с юбилеем
  • Gettyimages.ru

«Талант, мастерство и безупречный художественный вкус помогли вам добиться признания на творческом поприще, состояться как востребованному кинорежиссёру и сценаристу», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

По его словам, фильмы Бодрова по праву удостоены престижных национальных и международных кинематографических наград и неизменно пользуются заинтересованным вниманием коллег и зрителей.

Президент пожелал режиссёру здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Фильмография Бодрова включает десятки работ, среди которых выделяются «Кавказский пленник» и «Монгол». Эти картины принесли режиссёру международную известность и две номинации на «Оскар».

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