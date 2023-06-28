Путин поздравил режиссёра Бодрова с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравления с 75-летием российскому сценаристу и кинорежиссёру Сергею Бодрову, отметив его мастерство и безупречный вкус.

«Талант, мастерство и безупречный художественный вкус помогли вам добиться признания на творческом поприще, состояться как востребованному кинорежиссёру и сценаристу», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

По его словам, фильмы Бодрова по праву удостоены престижных национальных и международных кинематографических наград и неизменно пользуются заинтересованным вниманием коллег и зрителей.

Президент пожелал режиссёру здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Фильмография Бодрова включает десятки работ, среди которых выделяются «Кавказский пленник» и «Монгол». Эти картины принесли режиссёру международную известность и две номинации на «Оскар».