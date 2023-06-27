Герпетолог Стариков напомнил, что ужи безобидны для человека

Герпетолог, змеелов Владислав Стариков напомнил о безобидности ужей для людей.

«Конечно, в основном в Москве встречаются ужи, они абсолютно безобидны для человека», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, появление змей в не свойственных для них местах объясняется миграцией.

«Они перемещаются в поисках пищи. В принципе, они особо ничего не боятся, поэтому и люди, живущие в многоквартирных домах, их не пугают», — сообщил эксперт.

Как отметил Стариков, если человек не хочет, чтобы на придомовой территории или дачном участке обитали змеи, то нужно содержать эти территории в чистоте.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев объяснил, почему увеличилось количество змей в Москве и Московской области.