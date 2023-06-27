Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Герпетолог Стариков напомнил, что ужи безобидны для человека

Короткая ссылка
Герпетолог, змеелов Владислав Стариков напомнил о безобидности ужей для людей.
Герпетолог Стариков напомнил, что ужи безобидны для человека
  • globallookpress.com
  • © Daniel Karmann/dpa

«Конечно, в основном в Москве встречаются ужи, они абсолютно безобидны для человека», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, появление змей в не свойственных для них местах объясняется миграцией.

«Они перемещаются в поисках пищи. В принципе, они особо ничего не боятся, поэтому и люди, живущие в многоквартирных домах, их не пугают», — сообщил эксперт.

Как отметил Стариков, если человек не хочет, чтобы на придомовой территории или дачном участке обитали змеи, то нужно содержать эти территории в чистоте.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев объяснил, почему увеличилось количество змей в Москве и Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить