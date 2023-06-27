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Вильфанд: убившая мужчину на Кубани гроза продлится до 28 июня

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Сильный дождь с грозой и ветром до 25 м/с в Краснодарском крае будет продолжаться 27 и 28 июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд: убившая мужчину на Кубани гроза продлится до 28 июня
  • Gettyimages.ru
  • © Iri_sha

«27—28 июня в Краснодарском крае, Волгоградской области, Калмыкии — сильный дождь, который периодически будет переходить в ливень, и гроза, град, ветер до 25 м/с. Это опасное явление», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он отметил, что сильный ветер, ливни и гроза также прогнозируются почти во всех республиках Северного Кавказа.

Ранее сообщалось, что на овощной базе Краснодара от удара молнии в голову погиб мужчина.

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