Вильфанд: убившая мужчину на Кубани гроза продлится до 28 июня
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«27—28 июня в Краснодарском крае, Волгоградской области, Калмыкии — сильный дождь, который периодически будет переходить в ливень, и гроза, град, ветер до 25 м/с. Это опасное явление», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
Он отметил, что сильный ветер, ливни и гроза также прогнозируются почти во всех республиках Северного Кавказа.
Ранее сообщалось, что на овощной базе Краснодара от удара молнии в голову погиб мужчина.