Вильфанд: убившая мужчину на Кубани гроза продлится до 28 июня

Сильный дождь с грозой и ветром до 25 м/с в Краснодарском крае будет продолжаться 27 и 28 июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«27—28 июня в Краснодарском крае, Волгоградской области, Калмыкии — сильный дождь, который периодически будет переходить в ливень, и гроза, град, ветер до 25 м/с. Это опасное явление», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он отметил, что сильный ветер, ливни и гроза также прогнозируются почти во всех республиках Северного Кавказа.

Ранее сообщалось, что на овощной базе Краснодара от удара молнии в голову погиб мужчина.