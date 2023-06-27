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Минэкологии Подмосковья: текущие погодные условия объясняют активизацию змей в регионе

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В Министерстве экологии и природопользования Московской области заявили, что активизация змей в регионе нормальна для сложившихся погодных условий.
Минэкологии Подмосковья: текущие погодные условия объясняют активизацию змей в регионе
  • Gettyimages.ru
  • © EEI_Tony

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

«На фоне жаркой погоды змеи ищут увлажнённые места, а их можно найти в том числе вблизи человеческого жилья. Поэтому у многих складывается ощущение «нашествия», — объяснил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Он напомнил, что лучше не трогать змею, а обойти её.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев объяснил, почему увеличилось количество змей в Москве и Московской области.

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