Минэкологии Подмосковья: текущие погодные условия объясняют активизацию змей в регионе

В Министерстве экологии и природопользования Московской области заявили, что активизация змей в регионе нормальна для сложившихся погодных условий.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

«На фоне жаркой погоды змеи ищут увлажнённые места, а их можно найти в том числе вблизи человеческого жилья. Поэтому у многих складывается ощущение «нашествия», — объяснил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Он напомнил, что лучше не трогать змею, а обойти её.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев объяснил, почему увеличилось количество змей в Москве и Московской области.