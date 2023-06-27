Эколог Пинаев объяснил увеличение количества змей в Москве и Подмосковье

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев объяснил, почему увеличилось количество змей в Москве и Московской области.

Специалист предположил, что была довольно тёплая весна, вылупилось множество змей, у них было достаточно питания, они все выжили и впоследствии расплодились. При этом вполне возможно, что в следующем году их численность сократится.

«Человек вторгается в их места обитания, строит там дома, дороги, и вот это несёт некие последствия... Естественно, змеи оттуда никуда не делись... У нас в Москве и области ядовитой является гадюка; уж и медянка — это неядовитые. Змеи у нас на людей не охотятся, ни на кого специально не кидаются», — рассказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Пинаева, не стоит трогать змею, лучше отойти, если её увидел.

Ранее в беседе с «Москвой 24» биолог Павел Глазков рассказал, как действовать при встрече со змеёй.