Кинолог Орлова рассказала, как помочь собаке пережить жару

Тренер и методист кинологического центра, член Международной ассоциации кинологов-профессионалов Яна Орлова объяснила, как правильно помочь собаке справиться с жарой.

Не стоит коротко стричь собаку, особенно если ей генетически предопределено быть пушистой, рассказала кинолог в беседе с «Аргументами и Фактами».

Яна Орлова объяснила, что под прямыми солнечными лучами незащищённой коже легче получить солнечный ожог или патологические изменения кожных покровов, вплоть до онкологических.

По её словам, любое животное само адаптируется к летней погоде — например, при линьке у собаки отпадает густой подшёрсток, а новый вырастает. Однако если питомец большую часть лета провёл в кондиционируемом помещении, то процесс адаптации может нарушиться.

Также не стоит обливать собаку водой, добавила кинолог: это может нарушить терморегуляцию. Лучше намочить живот и лапы.

Чтобы не допустить перегрева, нужно давать возможность собаке больше находиться в тени в жаркую погоду, обеспечить постоянный доступ к воде, посоветовала Орлова.

«Если собака очень крупная, тяжёлая, если есть предрасположенность к проблемам сердца, у неё солидный возраст или она страдает лишним весом, надо особенно следить, чтобы животное не находилось на солнце длительное время, могло уйти в тень либо при необходимости уйти в кондиционируемое помещение», — добавила кинолог.

По словам Орловой, в жару не стоит нагружать собаку физической активностью, а выходить гулять лучше ранним утром или вечером.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал о правилах прогулки с собакой в жаркую погоду.