Харрисон Форд назвал роль Индианы Джонса благом

Актёр Харрисон Форд, который сыграл археолога-авантюриста в картине Джеймса Мэнголда «Индиана Джонс и колесо судьбы», заявил, что эта роль важна для него.

В беседе с Sky News Форд пояснил, что последняя лента о Джонсе с его участием открыла для нового поколения зрителей не только историю и персонажей, но и его самого как актёра, что стало безусловным благом для его карьеры.

При этом артист отметил, что немногие играют одного персонажа на протяжении более 40 лет. По мнению Форда, глупо столько заниматься одним и тем же, однако ценность таких фильмов состоит в том, что они семейные и смотрятся несколькими поколениями.

Мировая премьера картины прошла на Каннском кинофестивале в мае.

Ранее в Lucasfilm рассказали о дальнейшей судьбе «Индианы Джонса».