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В фестивале спорта Ironstar Zavidovo приняли участие 2300 человек из 160 городов

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На территории курорта Завидово в Тверской области состоялись фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Zavidovo. Участниками стали 2300 человек из 160 городов.
В фестивале спорта Ironstar Zavidovo приняли участие 2300 человек из 160 городов
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«Вот уже семь лет курорт становится местом притяжения тысяч спортсменов и любителей активного образа жизни всех возрастов, опыта и уровня подготовки. Спрос настолько высокий, что в этом году мы увеличили транзитную зону, и это дало возможность попасть на фестиваль ещё сотне триатлетов», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Программа включала женский забег на пять километров Ironlady и детские забеги Starkids.

Соревнования по триатлону проходили на дистанциях 1/8, 1/4 и Supermix.

Также прошёл чемпионат Тверской области по триатлону.

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