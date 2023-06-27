В фестивале спорта Ironstar Zavidovo приняли участие 2300 человек из 160 городов

На территории курорта Завидово в Тверской области состоялись фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Zavidovo. Участниками стали 2300 человек из 160 городов.

«Вот уже семь лет курорт становится местом притяжения тысяч спортсменов и любителей активного образа жизни всех возрастов, опыта и уровня подготовки. Спрос настолько высокий, что в этом году мы увеличили транзитную зону, и это дало возможность попасть на фестиваль ещё сотне триатлетов», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Программа включала женский забег на пять километров Ironlady и детские забеги Starkids.

Соревнования по триатлону проходили на дистанциях 1/8, 1/4 и Supermix.

Также прошёл чемпионат Тверской области по триатлону.