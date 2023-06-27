В Подмосковье две водонапорные башни признаны объектами культурного наследия
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Главное управление культурного наследия Подмосковья.
Западная и Восточная водонапорные башни были построены в 1843—1851 годах. Они обеспечивали станцию Подсолнечная Николаевской железной дороги, которая сейчас переименована в Октябрьскую.
С этого момента границы объектов, правила их использования и охраны утверждены документально.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Астрахани незаконно снесли усадьбу — объект культурного наследия.