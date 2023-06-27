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В Подмосковье две водонапорные башни признаны объектами культурного наследия

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Две водонапорные башни на железнодорожной станции в Солнечногорске вошли в реестр объектов культурного наследия.
В Подмосковье две водонапорные башни признаны объектами культурного наследия
  • Gettyimages.ru
  • © TheoSid

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Главное управление культурного наследия Подмосковья.

Западная и Восточная водонапорные башни были построены в 1843—1851 годах. Они обеспечивали станцию Подсолнечная Николаевской железной дороги, которая сейчас переименована в Октябрьскую.

С этого момента границы объектов, правила их использования и охраны утверждены документально.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Астрахани незаконно снесли усадьбу — объект культурного наследия.

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