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Челябинский нацпарк вновь открыт для посещения

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Челябинский национальный парк «Зигальга», закрытый из-за пожаров, вновь открыт для посещения.
Челябинский нацпарк вновь открыт для посещения
  • Gettyimages.ru
  • © Art Wolfe

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

«Администрация Катав-Ивановского района приняла решение о снятии запрета на вход в леса. Он был введён в мае из-за бушевавших тогда лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что возобновление работы парка не отменяет необходимости соблюдать противопожарные требования.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в лесах Подмосковья расчистили более 650 км просек с начала года.

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