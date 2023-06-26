Челябинский нацпарк вновь открыт для посещения
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу нацпарка.
«Администрация Катав-Ивановского района приняла решение о снятии запрета на вход в леса. Он был введён в мае из-за бушевавших тогда лесных пожаров», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что возобновление работы парка не отменяет необходимости соблюдать противопожарные требования.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в лесах Подмосковья расчистили более 650 км просек с начала года.