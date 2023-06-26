Челябинский нацпарк вновь открыт для посещения

Челябинский национальный парк «Зигальга», закрытый из-за пожаров, вновь открыт для посещения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

«Администрация Катав-Ивановского района приняла решение о снятии запрета на вход в леса. Он был введён в мае из-за бушевавших тогда лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что возобновление работы парка не отменяет необходимости соблюдать противопожарные требования.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в лесах Подмосковья расчистили более 650 км просек с начала года.