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Арбенина сообщила, что концерт «Ночных снайперов» в Ростове-на-Дону состоится

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Выступление группы «Ночные снайперы» в Ростове-на-Дону пройдёт 27 июня. Об этом лидер коллектива Диана Арбенина сообщила в Instagram*.
Арбенина сообщила, что концерт «Ночных снайперов» в Ростове-на-Дону состоится
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Артистка отметила, что группа на самолёте направляется в Минеральные Воды, после чего на автомобиле или автобусе доберётся до Ростова-на-Дону.

Пресс-служба Арбениной также подтвердила РИА Новости информацию о концерте. При этом представитель площадки «Экспресс», на которой состоится выступление, сообщил, что концерта не будет.

Ранее стало известно, что группа «Ночные снайперы» выступит в трёх городах в июне.

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