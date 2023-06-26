В Казани завершают благоустройство велопешеходного маршрута вдоль Кремлёвской дамбы

Благоустройство велопешеходного маршрута вдоль Кремлёвской дамбы в Казани завершено на 98%, заявил на «Деловом понедельнике» замглавы исполкома по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Протяжённость маршрута составляет 1,95 км. Он проходит по обеим сторонам дамбы.

Работы по благоустройству начались в 2022 году. Вдоль маршрута появилась парковая инфраструктура. Территория освещена, также предусмотрены зоны отдыха.

Кроме того, высажено более 600 деревьев и свыше 3 тыс. кустарников.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.