В Казани завершают благоустройство велопешеходного маршрута вдоль Кремлёвской дамбы
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Протяжённость маршрута составляет 1,95 км. Он проходит по обеим сторонам дамбы.
Работы по благоустройству начались в 2022 году. Вдоль маршрута появилась парковая инфраструктура. Территория освещена, также предусмотрены зоны отдыха.
Кроме того, высажено более 600 деревьев и свыше 3 тыс. кустарников.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.