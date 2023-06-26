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В Казани завершают благоустройство велопешеходного маршрута вдоль Кремлёвской дамбы

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Благоустройство велопешеходного маршрута вдоль Кремлёвской дамбы в Казани завершено на 98%, заявил на «Деловом понедельнике» замглавы исполкома по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.
В Казани завершают благоустройство велопешеходного маршрута вдоль Кремлёвской дамбы
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Протяжённость маршрута составляет 1,95 км. Он проходит по обеим сторонам дамбы.

Работы по благоустройству начались в 2022 году. Вдоль маршрута появилась парковая инфраструктура. Территория освещена, также предусмотрены зоны отдыха.

Кроме того, высажено более 600 деревьев и свыше 3 тыс. кустарников.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

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