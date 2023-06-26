Синоптик Позднякова предупредила о дождях в Москве 29 июня
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«В четверг день ожидается довольно дождливым... Мы будем следить за этим процессом, и, возможно, интенсивность осадков окажется более сильной, чем мы рассчитывали», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».
В пятницу днём температура воздуха составит +19...+24 °С.
«В субботу, 1 июля, вновь начнётся прогрев. Дневная температура будет уже чуть повыше и достигнет +20…+25 °С», — добавила Позднякова.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 27 июня ожидается потепление до +20 °С днём и до +11 °С ночью.