Синоптик Позднякова предупредила о дождях в Москве 29 июня

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что дожди в Москве ожидаются в четверг, 29 июня.

«В четверг день ожидается довольно дождливым... Мы будем следить за этим процессом, и, возможно, интенсивность осадков окажется более сильной, чем мы рассчитывали», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

В пятницу днём температура воздуха составит +19...+24 °С.

«В субботу, 1 июля, вновь начнётся прогрев. Дневная температура будет уже чуть повыше и достигнет +20…+25 °С», — добавила Позднякова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 27 июня ожидается потепление до +20 °С днём и до +11 °С ночью.