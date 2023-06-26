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Синоптики рассказали о погоде в Нижнем Новгороде в июле и августе

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По прогнозу нижегородского Гидрометцентра, погодных аномалий летом 2023 года в столице региона не ожидается, температурные значения будут соответствовать климатической норме.
Синоптики рассказали о погоде в Нижнем Новгороде в июле и августе
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает newsnn.ru.

«Метеорологическое лето начинается тогда, когда средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит через отметку +15 °С. В этом году этот переход произошёл 21 мая, что на 10 дней раньше обычного», — заявила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

По прогнозу, июль окажется довольно тёплым, но будет много дождливых дней. В первой половине месяца температура воздуха составит +21...+26 °С, во второй +22...+25 °С, местами ожидается жара до +29 °С.

«Будет происходить чередование периодов сухой и жаркой погоды с похолоданиями и дождями. Количество и распределение осадков по территории области будет неравномерным, часто грозы будут сопровождаться ливнями, шквалами и градом», — отметила Мокеева.

В первой половине августа прогнозируется температура воздуха +21...+26 °С, во второй — местами до +18 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 27 июня ожидается потепление до +20 °С днём и до +11 °С ночью.

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