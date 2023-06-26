Сейсмолог Карпович назвала землетрясения в Сочи рядовым событием

Руководитель Сочинской сейсмической станции Елена Карпович заявила, что землетрясения в Сочи можно назвать рядовыми событиями.

«Главное — не паниковать и помнить, что находишься в сейсмоактивной зоне. Если для кого-то такие толчки ощутимы, пусть съездят на Камчатку — там на подобные вообще никто не обращает внимания», — сказала она в беседе с «Российской газетой».

Со своей стороны, геофизик проектной организации «Сочи Тисиз Проект» Евгений Сащенко отметил, что толчки интенсивностью восемь баллов не наблюдались в районе курорта в течение 100 лет.

«За время наблюдений у нас периодически фиксировались подземные толчки, не превышающие трёх баллов. Кавказские горы считаются молодыми с геологической точки зрения — им всего 25—28 млн лет. Литосферные плиты под ними постоянно двигаются, создаётся давление, которое снимается за счёт новых подземных толчков», — пояснил он.

Ранее заведующий лабораторией механики и горных пород Горного института УрО РАН, кандидат технических наук Денис Шулаков в беседе с URA.RU рассказал, что в ночь на 15 июня в Пермском крае было зафиксировано землетрясение.