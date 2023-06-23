Кинолог Голубев посоветовал не гулять с собакой в жару

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о правилах прогулки с собакой в жаркую погоду. Прежде всего он рекомендовал воздержаться от выхода на улицу, поскольку животное может получить тепловой удар.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что если с собакой всё-таки вышли, то с собой обязательно нужно брать воду для питомца. Также важно избегать любых физических активностей.

Категорически не рекомендуется оставлять животное в салоне автомобиля даже на несколько минут.

Если владелец хочет взять собаку на пляж или в парк, то желательно подготовиться заранее и изучить, пускают ли туда с животными.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.