Сейсмолог рассказал о произошедшем в Пермском крае землетрясении

Заведующий лабораторией механики и горных пород Горного института УрО РАН кандидат технических наук Денис Шулаков рассказал, что в ночь на 15 июня в Пермском крае было зафиксировано землетрясение.

«Действительно, микроземлетресение было, но было оно в Добрянском округе, ближе к станции Парма. Магнитуда — 3. Это не очень сильное землетрясение, такие, как правило, людьми не ощущаются», — отметил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в этой зоне постоянно фиксируется сейсмическая активность, которая проявляется в виде микроземлетрясений.

Как добавил Шулаков, Добрянский округ — единственное место в регионе, где наблюдается сейсмическая активность.

Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о землетрясении у берегов Крыма.