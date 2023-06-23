Сейсмолог рассказал о произошедшем в Пермском крае землетрясении
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«Действительно, микроземлетресение было, но было оно в Добрянском округе, ближе к станции Парма. Магнитуда — 3. Это не очень сильное землетрясение, такие, как правило, людьми не ощущаются», — отметил он в беседе с URA.RU.
По его словам, в этой зоне постоянно фиксируется сейсмическая активность, которая проявляется в виде микроземлетрясений.
Как добавил Шулаков, Добрянский округ — единственное место в регионе, где наблюдается сейсмическая активность.
Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Юрий Вольфман в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о землетрясении у берегов Крыма.