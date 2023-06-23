В Петербурге жителей попросили не подбирать выпавших из гнезда птенцов
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета по природопользованию города.
Причина заключается в том, что люди, даже стремясь помочь, могут нанести птенцам травмы: сломать крылья или повредить клюв. В итоге птенец может и не вернуться в естественную среду.
«Птицам требуется помощь лишь в тех случаях, когда они травмированы. Это легко определить: у птицы деформировано крыло или видна кровь», — пояснил начальник отдела по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Николай Ахматович.
Также помочь птенцу следует, если он оказался на дороге или тротуаре. Для этого нужно осторожными движениями направить его в безопасное место.
Домой забирать птенцов также не следует.
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