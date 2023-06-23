Иосиф Пригожин назвал Шатунова музыкантом, совершившим революцию в поп-музыке

Продюсер Иосиф Пригожин в первую годовщину смерти артиста Юрия Шатунова поделился своими воспоминаниями о нём.

«Помню Юру Шатунова как человека, который совершил поп-революцию в момент перехода от Советского Союза к современной России. Он сумел завоевать миллионы сердец, исполнить такие песни, которые до сих пор остались у всех в памяти», — сказал Пригожин в интервью телеканалу «360».

По его словам, феномен Юры Шатунова, сироты из детского дома, заключался в его искренности и честности образа.

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