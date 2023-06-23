Худрук Театра сатиры Газаров назвал оптимальную длительность спектакля

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров назвал оптимальную длительность спектакля или постановки.

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Оптимальная длительность спектакля составляет 1 час 45 минут без антракта. Это связано с особенностями человеческого восприятия.

«Существует выверенный многочисленными опытами и испытаниями эталон человеческого восприятия любого действия. Находясь в одном помещении, сидя на стуле или в кресле, человек способен воспринимать не больше двух часов единовременно. Если между ними случились перерывы и антракты, он посмотрит два раза по часу и будет счастлив», — добавил Газаров.

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