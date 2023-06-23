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В Подмосковье за неделю потушили шесть лесных пожаров

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За неделю потушили шесть лесных пожаров в Виноградовском, Луховицком, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах.
В Подмосковье за неделю потушили шесть лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Комлесхоз региона.

Самым сложным для тушения оказался пожар в Орехово-Зуевском лесничестве, туда отправляли 4 машины и 9 человек личного состава.

Всего с начала пожароопасного сезона в подмосковных лесах потушили 123 лесных пожара.

Ранее в беседе с URA.RU руководитель общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Нагибин назвал изменение климата причиной пожаров в России.

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