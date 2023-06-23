В Подмосковье за неделю потушили шесть лесных пожаров

За неделю потушили шесть лесных пожаров в Виноградовском, Луховицком, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах.

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Комлесхоз региона.

Самым сложным для тушения оказался пожар в Орехово-Зуевском лесничестве, туда отправляли 4 машины и 9 человек личного состава.

Всего с начала пожароопасного сезона в подмосковных лесах потушили 123 лесных пожара.

Ранее в беседе с URA.RU руководитель общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Нагибин назвал изменение климата причиной пожаров в России.