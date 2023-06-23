Вдова Юрия Шатунова поддержала инициативы поклонников по увековечиванию памяти певца

Светлана Шатунова, вдова певца Юрия Шатунова, поддержала инициативы поклонников по увековечиванию памяти артиста.

«Я поддерживаю любую инициативу поклонников по присвоению имени Юрия Шатунова скверам или улицам и установке памятников. Ещё мне по душе идея создания аллеи белых роз, которую недавно высадили в Караганде в память о Юре», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, предложений увековечить память супруга много, но в Москве и других крупных городах сделать это непросто.

«Однако инициативная группа не теряет надежды на то, что рядом с Цветным бульваром появится сквер Шатунова. Это то место, где 30 с лишним лет назад снимали знаменитый клип «Розовый вечер», — сообщила Шатунова.

Она также считает правильным установить памятник певцу на его малой родине.

Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня 2022 года.