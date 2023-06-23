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Вдова Юрия Шатунова поддержала инициативы поклонников по увековечиванию памяти певца

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Светлана Шатунова, вдова певца Юрия Шатунова, поддержала инициативы поклонников по увековечиванию памяти артиста.

«Я поддерживаю любую инициативу поклонников по присвоению имени Юрия Шатунова скверам или улицам и установке памятников. Ещё мне по душе идея создания аллеи белых роз, которую недавно высадили в Караганде в память о Юре», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, предложений увековечить память супруга много, но в Москве и других крупных городах сделать это непросто.

«Однако инициативная группа не теряет надежды на то, что рядом с Цветным бульваром появится сквер Шатунова. Это то место, где 30 с лишним лет назад снимали знаменитый клип «Розовый вечер», — сообщила Шатунова.

Она также считает правильным установить памятник певцу на его малой родине.

Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался в ночь с 22 на 23 июня 2022 года.

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