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В парке «Музеон» появился новый футуристический арт-объект

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В парке искусств «Музеон» в Москве установили новый футуристический объект. Скульптура Revival («Возрождение») абстракциониста Льва Ефимова размещена у входа со стороны Мароновского переулка.
В парке «Музеон» появился новый футуристический арт-объект

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Арт-объект высотой 3,5 м сделан из нержавеющей стали и символизирует жизнь мегаполиса в гармонии с искусством.

«Объект Revival становится частью города, отражая жизнь как окружающих его объектов инфраструктуры, так и жителей», — заявила Екатерина Фадеева, директор по развитию внешних партнёрских коммуникаций парка Горького.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в мероприятиях акции «Ночь музеев» в Московской области приняли участие более 51 тыс. человек, что на 17% превышает показатели прошлого года.

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