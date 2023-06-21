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Адель согласилась купить особняк Сильвестра Сталлоне только со статуей Рокки

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Сильвестр Сталлоне рассказал, что певица Адель перед тем, как купить его особняк в Лос-Анджелесе, попросила оставить статую Рокки в доме.
Адель согласилась купить особняк Сильвестра Сталлоне только со статуей Рокки
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Winter

Об этом актёр рассказал в интервью The Wall Street Journal. По его словам, если бы он забрал статую, то сделка по продаже дома была бы расторгнута.

Поэтому артист принял решение оставить статую своего культового персонажа Рокки Бальбоа на прежнем месте — в особняке у бассейна.

Как сообщал ранее TMZ, Адель ведёт ремонтные работы нового роскошного жилища и уже снесла весь второй этаж, а вот саму статую оставила на прежнем месте.

Ранее стало известно, что актёры Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев поженились.

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