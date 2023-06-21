Синоптик Шувалов: надвигающийся атмосферный фронт принесёт в Москву небольшие осадки
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Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».
По словам эксперта, в столице будет тепло, ожидаются небольшие дожди.
«На Москву надвигается уже другой атмосферный фронт, который принесёт умеренное тепло и небольшие осадки. В среду воздух прогреется до +22 ℃, в четверг — до +27, к концу недели ожидаются дожди», — уточнил он.
На российских курортах ожидаются полуденные дожди с грозой.
«Полуденные грозовые дожди в ближайшие дни пройдут и на российских курортах, преимущественно во второй половине дня, что вполне нормальное явление», — заключил Шувалов.
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