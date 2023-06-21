Синоптик Шувалов: надвигающийся атмосферный фронт принесёт в Москву небольшие осадки

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждёт москвичей и жителей российских курортов.

Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, в столице будет тепло, ожидаются небольшие дожди.

«На Москву надвигается уже другой атмосферный фронт, который принесёт умеренное тепло и небольшие осадки. В среду воздух прогреется до +22 ℃, в четверг — до +27, к концу недели ожидаются дожди», — уточнил он.

На российских курортах ожидаются полуденные дожди с грозой.

«Полуденные грозовые дожди в ближайшие дни пройдут и на российских курортах, преимущественно во второй половине дня, что вполне нормальное явление», — заключил Шувалов.

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