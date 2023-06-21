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Автоэксперт Кадаков рассказал, почему кондиционер может плохо работать

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Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков объяснил причины плохой работы кондиционера.
Автоэксперт Кадаков рассказал, почему кондиционер может плохо работать
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Об этом он рассказал в интервью Радио Sputnik.

Во-первых, нужно проверить состояние электротехнических компонентов системы.

«Первое — это электрика: от перегоревшего предохранителя до проблем с контактами. Если компрессор кондиционера не включается, то все контакты и провода нужно «прозвонить» с помощью соответствующего прибора», — пояснил Кадаков.

Во-вторых, стоит проверить количество хладагента.

«Вторая распространённая причина неработоспособности кондиционера в автомобиле — утечка фреона, то есть хладагента, который переносит холод из теплообменника в салон машины», — уточнил автоэксперт.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что если долго не чистить кондиционер, то в нём могут размножаться бактерии, способные вызвать развитие пневмонии.

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