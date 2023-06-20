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Участниками фестиваля «Элбэдэн» в Татарстане станут 300 реконструкторов

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Участниками фестиваля «Элбэдэн» в Татарстане станут около 300 реконструкторов из регионов России, заявила на пресс-конференции заместитель министра по делам молодёжи республики Айгуль Сабирова.
Участниками фестиваля «Элбэдэн» в Татарстане станут 300 реконструкторов
  • Gettyimages.ru
  • © Radist

Об этом сообщает «Реальное время».

«Фестиваль ценен тем, что люди могут наблюдать за происходящими событиями в течение дня, когда им удобно. Здесь организовано множество мероприятий, наверное, для всех возрастов», — сказала Сабирова.

По её словам, на территории фестиваля также будут предусмотрены интерактивные площадки для детей младшего возраста. Подростки смогут принять участие в исторических квестах.

Ранее «Радио 1» сообщило, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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