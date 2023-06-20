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Фестиваль «Спасская башня детям» пройдёт 28—30 августа

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Фестиваль детских духовых оркестров «Спасская башня детям» состоится 28—30 августа в Москве.
Фестиваль «Спасская башня детям» пройдёт 28—30 августа
  • Gettyimages.ru
  • © yenwen

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт мероприятия.

«Мы очень рады, что этот трогательный, патриотичный и по-настоящему красивый творческий проект вновь возвращается на Красную площадь, за что хотелось бы выразить большую благодарность Министерству культуры России», — заявил глава международного культурного центра «Спасская башня» Сергей Смирнов.

Проект реализуется с 2013 года для популяризации военно-музыкального искусства среди подрастающего поколения. Организаторы также стараются поддержать молодых артистов и создать условия для их развития.

Ранее «Радио 1» сообщило, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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