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Фестиваль «День молодёжи. Конструктор будущего» пройдёт 24—25 июня в Москве

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Фестиваль «День молодёжи. Конструктор будущего» будет проходить в Москве 24 и 25 июня. Основные мероприятия запланированы на территории парка «Ходынское поле».
Фестиваль «День молодёжи. Конструктор будущего» пройдёт 24—25 июня в Москве

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Мы подготовили обширную программу, где каждый не просто сможет весело провести время, но и открыть в себе новые способности, попробовать свои силы в спорте, стать участником необычного масштабного чемпионата», — заявила Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодёжной политики.

Программа включает открытый чемпионат по прыжкам через резинку, танцевальные батлы, состязания рэперов, студенческий молодёжный турнир по баскетболу три на три.

Ранее «Радио 1» сообщило, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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