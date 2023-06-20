Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Актёр Бледный заявил, что его персонаж в новых «Папиных дочках» сильно изменился

Короткая ссылка
Актёр Филипп Бледный заявил, что его персонаж Веник в новых «Папиных дочках» сильно изменился и уже не будет таким «экзальтированным мальчишкой».
Актёр Бледный заявил, что его персонаж в новых «Папиных дочках» сильно изменился
  • © START

«Он, конечно, сильно изменился: заматерел, его беспокоят более глубокие переживания, он иначе смотрит на жизнь, но при этом с ним остались его обаяние и юмор. Видно, что Веник сильно повзрослел, а по-другому никак, когда у тебя четыре девчонки, одной из которых 15 лет», — сказал артист в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Бледный, он боялся не понравиться актрисам, играющим его дочерей.

«Для меня очень важно было создать не просто ощущение того, что мы семья, а именно стать ею», — пояснил он.

Актёр добавил, что восхищается талантом этих актрис.

Ранее Алёна Созинова, работавшая в антрепризе Александра Абдулова, поделилась в беседе с интернет-изданием argumenti.ru воспоминаниями об артисте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить