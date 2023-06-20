Актёр Бледный заявил, что его персонаж в новых «Папиных дочках» сильно изменился

Актёр Филипп Бледный заявил, что его персонаж Веник в новых «Папиных дочках» сильно изменился и уже не будет таким «экзальтированным мальчишкой».

«Он, конечно, сильно изменился: заматерел, его беспокоят более глубокие переживания, он иначе смотрит на жизнь, но при этом с ним остались его обаяние и юмор. Видно, что Веник сильно повзрослел, а по-другому никак, когда у тебя четыре девчонки, одной из которых 15 лет», — сказал артист в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Бледный, он боялся не понравиться актрисам, играющим его дочерей.

«Для меня очень важно было создать не просто ощущение того, что мы семья, а именно стать ею», — пояснил он.

Актёр добавил, что восхищается талантом этих актрис.

Ранее Алёна Созинова, работавшая в антрепризе Александра Абдулова, поделилась в беседе с интернет-изданием argumenti.ru воспоминаниями об артисте.