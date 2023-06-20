Синоптик спрогнозировал грозы в Московском регионе 20 июня

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Лексус спрогнозировал локальные грозы в Московском регионе 20 июня.

«Сегодня погоду в столице будет формировать приближающийся с севера малоактивный и холодный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, не исключены локальные грозы», — рассказал он ТАСС.

Как добавил синоптик, температура в столице ожидается на уровне +22...+24 °C, в Подмосковье — +20...+25 °C.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.