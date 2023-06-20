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Синоптик спрогнозировал грозы в Московском регионе 20 июня

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Лексус спрогнозировал локальные грозы в Московском регионе 20 июня.
Синоптик спрогнозировал грозы в Московском регионе 20 июня
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«Сегодня погоду в столице будет формировать приближающийся с севера малоактивный и холодный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, не исключены локальные грозы», — рассказал он ТАСС.

Как добавил синоптик, температура в столице ожидается на уровне +22...+24 °C, в Подмосковье — +20...+25 °C. 

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

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