В Москве пройдёт конкурс краеведческих проектов «Местознание»
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
«Заявки принимаются по восьми номинациям. Среди них «Экскурсионная деятельность», «Мастер цифровизации», «Мемориальная и реставрационная деятельность». По итогам конкурса будет создана открытая платформа, где разместят лучшие лекции, исследования, экскурсии», — сказала она.
Заявки принимаются от сотрудников городских музеев, библиотек, выставочных залов, школ искусств и других учреждений культуры до 30 июля.
Отмечается, что проект призван помочь жителям и туристам познакомиться с малоизвестными достопримечательностями города.
Ранее НСН сообщила, что более 60 известных артистов примут участие в праздничном концерте по случаю выпускного вечера, который пройдёт в парке Горького 24 июня.