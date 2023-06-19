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В Москве пройдёт конкурс краеведческих проектов «Местознание»

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В Москве открылся приём заявок на первый конкурс краеведческих проектов «Местознание».
В Москве пройдёт конкурс краеведческих проектов «Местознание»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

«Заявки принимаются по восьми номинациям. Среди них «Экскурсионная деятельность», «Мастер цифровизации», «Мемориальная и реставрационная деятельность». По итогам конкурса будет создана открытая платформа, где разместят лучшие лекции, исследования, экскурсии», — сказала она.

Заявки принимаются от сотрудников городских музеев, библиотек, выставочных залов, школ искусств и других учреждений культуры до 30 июля.

Отмечается, что проект призван помочь жителям и туристам познакомиться с малоизвестными достопримечательностями города.

Ранее НСН сообщила, что более 60 известных артистов примут участие в праздничном концерте по случаю выпускного вечера, который пройдёт в парке Горького 24 июня.

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