В Москве пройдёт конкурс краеведческих проектов «Местознание»

В Москве открылся приём заявок на первый конкурс краеведческих проектов «Местознание».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

«Заявки принимаются по восьми номинациям. Среди них «Экскурсионная деятельность», «Мастер цифровизации», «Мемориальная и реставрационная деятельность». По итогам конкурса будет создана открытая платформа, где разместят лучшие лекции, исследования, экскурсии», — сказала она.

Заявки принимаются от сотрудников городских музеев, библиотек, выставочных залов, школ искусств и других учреждений культуры до 30 июля.

Отмечается, что проект призван помочь жителям и туристам познакомиться с малоизвестными достопримечательностями города.

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