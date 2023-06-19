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Глава Российской кинологической федерации Голубев порекомендовал норму потребления воды для собак

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, сколько воды должна пить собака.
Глава Российской кинологической федерации Голубев порекомендовал норму потребления воды для собак
  • Gettyimages.ru

 Об этом сообщает РИАМО.

«Количество необходимой для собаки воды зависит от множества факторов: размера животного, породы, самочувствия, активности, времени года, способа кормления и так далее. Важно просто запомнить, что у собаки всегда должна быть чистая вода в миске. Лучше всего подойдёт пропущенная через фильтр вода из-под крана, кипячёная или бутилированная вода», — уточнил эксперт.

Голубев также посоветовал рассчитывать нужную норму по формуле 20—70 мг на 1 кг веса питомца.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.

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