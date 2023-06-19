Глава Российской кинологической федерации Голубев порекомендовал норму потребления воды для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, сколько воды должна пить собака.

Об этом сообщает РИАМО.

«Количество необходимой для собаки воды зависит от множества факторов: размера животного, породы, самочувствия, активности, времени года, способа кормления и так далее. Важно просто запомнить, что у собаки всегда должна быть чистая вода в миске. Лучше всего подойдёт пропущенная через фильтр вода из-под крана, кипячёная или бутилированная вода», — уточнил эксперт.

Голубев также посоветовал рассчитывать нужную норму по формуле 20—70 мг на 1 кг веса питомца.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, в том числе самовыгул.