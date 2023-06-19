Синоптик Шепоренко: июль в Свердловской области будет теплее июня

Главный синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что июль в Свердловской области ожидается теплее июня.

«Такого тепла, какое было — до +30 °С, — в июне не будет, жары не видно. Но небольшие окошки, отдельные дни с температурой +20…+24 °С, возможны», — отметила Шепоренко в разговоре с URA.RU, пояснив, что такая погода ожидается в регионе лишь в ближайшие выходные и продлится недолго.

Июль, по её словам, будет теплее, чем июнь. Показатели ожидаются выше нормы примерно на один градус.

Ранее кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.