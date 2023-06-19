Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Авиалесохране дали разъяснение по поводу квалификации природных пожаров

Короткая ссылка
В пресс-службе ФБУ «Авиалесохрана» заявили, что смешение понятий ландшафтных и лесных пожаров приводит к необъективной оценке реальной пожароопасной обстановки в регионах.
В Авиалесохране дали разъяснение по поводу квалификации природных пожаров
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

В ведомстве разъяснили, что в ряде случаев площади, пройденные огнём ландшафтных пожаров, зарегистрированных в результате космического мониторинга, соединяются в единое целое с площадью, пройденной огнём лесных пожаров, притом что это разные понятия.

«В целом нельзя смешивать тему ландшафтных пожаров (палов травы) и лесных пожаров, делать подмену понятий, так как они возникают на разных категориях земель и за борьбу с ними отвечают различные органы власти и ведомства», — прокомментировали в Авиалесохране.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить