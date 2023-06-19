В Авиалесохране дали разъяснение по поводу квалификации природных пожаров

В пресс-службе ФБУ «Авиалесохрана» заявили, что смешение понятий ландшафтных и лесных пожаров приводит к необъективной оценке реальной пожароопасной обстановки в регионах.

Об этом сообщает URA.RU.

В ведомстве разъяснили, что в ряде случаев площади, пройденные огнём ландшафтных пожаров, зарегистрированных в результате космического мониторинга, соединяются в единое целое с площадью, пройденной огнём лесных пожаров, притом что это разные понятия.

«В целом нельзя смешивать тему ландшафтных пожаров (палов травы) и лесных пожаров, делать подмену понятий, так как они возникают на разных категориях земель и за борьбу с ними отвечают различные органы власти и ведомства», — прокомментировали в Авиалесохране.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.