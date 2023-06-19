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В сети появился трейлер российского сериала «Там, где цветёт полынь»

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Проморолик многосерийной мистической драмы, снятой по мотивам одноимённой книги Ольги Птицевой, опубликован в сети. Премьера проекта состоится 1 июля.
В сети появился трейлер российского сериала «Там, где цветёт полынь»
  • Gettyimages.ru

Трейлер мистического сериала «Там, где цветёт полынь» Кирилла Кузина с Викторией Агалаковой, Ольгой Птицевой, Артёмом Ткаченко и другими, опубликован на официальном канале онлайн-кинотеатра KION на YouTube.

В ролике раскрывается завязка основной сюжетной линии проекта: десятиклассница Ульяна (Виктория Агалакова) обнаруживает у себя дар предвидеть гибель других людей. Желая спасти мать, оказавшуюся в больнице, она заключает сделку с таинственной Рутой (Сабина Ахмедова), но та преследует собственные цели и не собирается помогать девушке. Ульяна объединяется с другими героями, владеющими аналогичным даром, чтобы противостоять Руте.

«Моя героиня — молодая, наивная девушка, она очень эмпатична. В сериале заметно видны её изменения, она очень много в себе находит и открывает. Думаю, что проект может быть интересен зрителям невероятной историей, актёрским составом и красивыми кадрами», — цитирует пресс-служба KION Викторию Агалакову.

Ранее актёр Дэниел Рэдклифф заявил, что не планирует сниматься в новом сериале о Гарри Поттере.

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