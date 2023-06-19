На певца Сергея Шнурова подали в суд за использование в клипе фото Superjet

Иск за нарушение авторских прав в отношении российского певца Сергея Шнурова подал в арбитражный суд Москвы фотограф Александр Попов, оценивший ущерб в 1,4 млн рублей. Уточняется, что фотография авторства Попова оказалась в клипе музыканта без ведома и разрешения самого фотографа.

Попытки урегулировать спор в досудебном порядке не увенчались успехом.

«Сначала мы пытались урегулировать спор в досудебном порядке и, соблюдая требования законодательства, направили артистам претензию. Они перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок», — цитирует РИА Новости представителей фотографа.

Предварительные слушания по делу назначены на 4 июля 2023 года.