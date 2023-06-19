На певца Сергея Шнурова подали в суд за использование в клипе фото Superjet
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Попытки урегулировать спор в досудебном порядке не увенчались успехом.
«Сначала мы пытались урегулировать спор в досудебном порядке и, соблюдая требования законодательства, направили артистам претензию. Они перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок», — цитирует РИА Новости представителей фотографа.
Предварительные слушания по делу назначены на 4 июля 2023 года.