Жителей ХМАО предупредили о резком похолодании

Жителей ХМАО на этой неделе ожидает сильное похолодание, сильный ветер, а также дожди.

Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на заявление окружного Гидрометцентра.

«В начале недели ночью на территории Ханты-Мансийского автономного округа ожидается температура воздуха от 1 до 6 °С. 19 июня днём потеплеет до 16 °С, местами пройдёт кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5—10 м/с, в отдельных районах — порывы до 14 м/с», — уточнили синоптики.

Во вторник, 20 июня, в регионе ожидается облачная погода и кратковременный дождь. В некоторых районах возможны сильные порывы ветра до 15—20 м/с. Дневная температура составит +7...+12 °С, но в некоторых местах может достичь +17 °С.

В среду, 21 июня, югорчан ожидают кратковременные дожди, сопровождающиеся порывами ветра до 15—20 м/с. Температура ночью будет держаться на отметке +3...+8 °С, а днём воздух прогреется до +14 °С.