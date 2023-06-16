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Подмосковье поможет восстановить мариупольский памятник морякам-десантникам

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Специалисты из Подмосковья помогут восстановить памятник «Бронекатер», который располагается на центральной алее Приморского парка в Мариуполе.
Подмосковье поможет восстановить мариупольский памятник морякам-десантникам
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерия Николова.

«Сейчас идёт пескоструйная обработка металлических поверхностей памятника, после чего строители будут ремонтировать трещины и красить. Также обновим монолитный постамент памятника и площадку вокруг него», — сказал он.

Уточняется, что на центральной аллее уже завершены демонтаж и обновление бордюров от главного монумента воинам-освободителям до смотровой площадки.

В ближайшее время будут проведены работы по благоустройству и озеленению.

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