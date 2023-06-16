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Синоптик Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на выходные в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о погоде в столице в эти выходные.
Синоптик Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на выходные в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам синоптика, 17—18 июня в Москве откроется купальный сезон. Температура воздуха прогреется до +27…+29 °С. Ночные температуры опустятся не ниже +12...+15 °С.

«Это значит голубое небо, очень жаркое солнце. Осталась неделя до дня летнего солнцестояния. Энергия солнечных лучей сейчас максимальная. При малооблачной погоде будет настоящая жара», — прокомментировал специалист.

Кроме того, Вильфанд предупредил о высоком ультрафиолетовом индексе в столице.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с URA.RU не исключил, что наводнения в Сочи могут повторяться ввиду неустойчивой погоды.

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