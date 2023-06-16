Синоптик Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на выходные в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам синоптика, 17—18 июня в Москве откроется купальный сезон. Температура воздуха прогреется до +27…+29 °С. Ночные температуры опустятся не ниже +12...+15 °С.
«Это значит голубое небо, очень жаркое солнце. Осталась неделя до дня летнего солнцестояния. Энергия солнечных лучей сейчас максимальная. При малооблачной погоде будет настоящая жара», — прокомментировал специалист.
Кроме того, Вильфанд предупредил о высоком ультрафиолетовом индексе в столице.
Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с URA.RU не исключил, что наводнения в Сочи могут повторяться ввиду неустойчивой погоды.