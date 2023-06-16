Актриса Дарья Мороз: сериал «Содержанки» показал новый срез общества
- РИА Новости
«Мы хотели, чтобы третий сезон был финальным, но случился четвёртый, и он идеально завершил эту историю, которая стала очень популярной», — поделилась актриса в беседе с телеканалом «360».
Она призналась, что не знает, почему сериал обрёл такую зрительскую популярность.
«Это был проект нового времени, он дал возможность подсмотреть в замочную скважину и увидеть новый срез общества. Его довольно честно показали, было сыграно классно и правдиво, без каких-либо оценок», — отметила Мороз.
Ранее актриса Милана Бру в беседе с сайтом argumenti.ru рассказала об обучении на курсе Олега Табакова.