Актриса Дарья Мороз: сериал «Содержанки» показал новый срез общества

Актриса Дарья Мороз, исполнившая главную роль в сериале «Содержанки», на полях Петербургского международного экономического форума рассказала, что авторы изначально планировали сделать третью часть цикла заключительной.

«Мы хотели, чтобы третий сезон был финальным, но случился четвёртый, и он идеально завершил эту историю, которая стала очень популярной», — поделилась актриса в беседе с телеканалом «360».

Она призналась, что не знает, почему сериал обрёл такую зрительскую популярность.

«Это был проект нового времени, он дал возможность подсмотреть в замочную скважину и увидеть новый срез общества. Его довольно честно показали, было сыграно классно и правдиво, без каких-либо оценок», — отметила Мороз.

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