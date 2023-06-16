В Госдуме обсудят стратегию развития и финансовой поддержки музеев при вузах

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила провести Всероссийский конкурс университетских музеев, победители которого смогут получить финансовую помощь. Запрос депутат отправила главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

В России 342 музея при организациях высшего образования. Партия «Единая Россия» провела их мониторинг, сформировала реестр и определила основные проблемы развития.

«Среди них — отсутствие целевого финансирования, ограничения мультимедийных возможностей для проведения выставок, отсутствие надлежащих условий хранения музейных фондов, нехватка площадей для экспозиций и хранения коллекций, законодательная неопределённость статуса таких музеев», — прокомментировала Занко для «Парламентской газеты».

Депутат считает необходимым обсудить стратегию развития таких музеев с участием представителей этой сферы.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что участники конкурса «Лидеры России» провели урок памяти и славы для детей из Донбасса в Музее Победы.