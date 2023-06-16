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В Госдуме обсудят стратегию развития и финансовой поддержки музеев при вузах

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Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила провести Всероссийский конкурс университетских музеев, победители которого смогут получить финансовую помощь. Запрос депутат отправила главе Минобрнауки Валерию Фалькову.
В Госдуме обсудят стратегию развития и финансовой поддержки музеев при вузах
  • РИА Новости

В России 342 музея при организациях высшего образования. Партия «Единая Россия» провела их мониторинг, сформировала реестр и определила основные проблемы развития.

«Среди них — отсутствие целевого финансирования, ограничения мультимедийных возможностей для проведения выставок, отсутствие надлежащих условий хранения музейных фондов, нехватка площадей для экспозиций и хранения коллекций, законодательная неопределённость статуса таких музеев», — прокомментировала Занко для «Парламентской газеты».

Депутат считает необходимым обсудить стратегию развития таких музеев с участием представителей этой сферы.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что участники конкурса «Лидеры России» провели урок памяти и славы для детей из Донбасса в Музее Победы.

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