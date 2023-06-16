В Госдуме обсудят стратегию развития и финансовой поддержки музеев при вузах
- РИА Новости
В России 342 музея при организациях высшего образования. Партия «Единая Россия» провела их мониторинг, сформировала реестр и определила основные проблемы развития.
«Среди них — отсутствие целевого финансирования, ограничения мультимедийных возможностей для проведения выставок, отсутствие надлежащих условий хранения музейных фондов, нехватка площадей для экспозиций и хранения коллекций, законодательная неопределённость статуса таких музеев», — прокомментировала Занко для «Парламентской газеты».
Депутат считает необходимым обсудить стратегию развития таких музеев с участием представителей этой сферы.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что участники конкурса «Лидеры России» провели урок памяти и славы для детей из Донбасса в Музее Победы.