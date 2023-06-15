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Продюсер рассказала о восприятии молодёжью военно-исторических фильмов

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Генеральный продюсер «Триикс Медиа» Инесса Юрченко в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума поделилась своим мнением о восприятии молодёжью военно-исторических фильмов, уточнив, что оно не ограничивается зрелищностью, сообщает пресс-служба кинокомпании.
Продюсер рассказала о восприятии молодёжью военно-исторических фильмов
  • Gettyimages.ru
  • © SrdjanPav

«Не нужно недооценивать сегодняшнюю молодёжь. Если мы хотим, чтобы молодые люди воспринимали наши современные военно-исторические фильмы, какими, к примеру, являются «Небо» и «Ржев», нужна соответствующая подача. Речь идёт не только о зрелищных спецэффектах, но прежде всего о человеческих взаимоотношениях героев картины», — заявила Юрченко в ходе дискуссионной сессии «Военно-историческое кино сквозь призму современности», организованной Российским военно-историческим обществом и Российским обществом «Знание».

Продюсер также уточнила, что считает актуальным производство художественных картин о российской специальной военной операции, и отметила, что в настоящее время такие фильмы снимаются.

Ранее стало известно, что оперу «Викинг» с участием певцов SHAMAN и Николая Расторгуева из группы «Любэ» представят в арт-кластере «Таврида» в августе 2024 года.

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