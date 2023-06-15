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В Самаре 16—17 июня пройдут фестиваль спорта и соревнования по триатлону

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В Самаре 16—17 июня пройдут фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR SAMARA 2023.
В Самаре 16—17 июня пройдут фестиваль спорта и соревнования по триатлону
  • Gettyimages.ru
  • © Per Breiehagen

Участников ждут заплыв на открытой воде, женские и детские забеги, а также гонки на «полужелезной» (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 бег) и олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) дистанциях.

Также в рамках фестиваля пройдёт Чемпионат и Первенство Самарской области по триатлону.

«Самара — прекрасная локация для тех, кто хочет улучшить свои результаты в соревнованиях, а также активно провести выходные. Участники особенно любят этот город за уникальную возможность стартовать с корабля, как это происходит на зарубежных соревнованиях на Босфоре», — прокомментировал Владимир Шейкин, генеральный директор IRONSTAR.

Ранее сообщалось, что исполком Международной федерации триатлона (World Triathlon) поддержал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

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