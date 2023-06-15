Филипп Киркоров признался, что не общается с Аллой Пугачёвой больше пяти лет
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Об этом он признался в беседе с Life.ru на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Киркоров назвал Пугачёву замечательной артисткой и легендой России, а также отметил, что ничего не знает про неё и её семью, поскольку они не общаются.
Кроме того, поп-исполнитель уточнил, что его не интересует нынешний муж Пугачёвой Максим Галкин* и то, что он является в России иноагентом.
Ранее сообщалось, что суд в Москве отказался снять с Галкина статус иноагента.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.