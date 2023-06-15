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Филипп Киркоров признался, что не общается с Аллой Пугачёвой больше пяти лет

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Певец Филипп Киркоров рассказал, что уже больше пяти лет не поддерживает связь с бывшей супругой, артисткой Аллой Пугачёвой.
Филипп Киркоров признался, что не общается с Аллой Пугачёвой больше пяти лет
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом он признался в беседе с Life.ru на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Киркоров назвал Пугачёву замечательной артисткой и легендой России, а также отметил, что ничего не знает про неё и её семью, поскольку они не общаются.

Кроме того, поп-исполнитель уточнил, что его не интересует нынешний муж Пугачёвой Максим Галкин* и то, что он является в России иноагентом.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отказался снять с Галкина статус иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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