Филипп Киркоров признался, что не общается с Аллой Пугачёвой больше пяти лет

Певец Филипп Киркоров рассказал, что уже больше пяти лет не поддерживает связь с бывшей супругой, артисткой Аллой Пугачёвой.

Об этом он признался в беседе с Life.ru на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Киркоров назвал Пугачёву замечательной артисткой и легендой России, а также отметил, что ничего не знает про неё и её семью, поскольку они не общаются.

Кроме того, поп-исполнитель уточнил, что его не интересует нынешний муж Пугачёвой Максим Галкин* и то, что он является в России иноагентом.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отказался снять с Галкина статус иноагента.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.