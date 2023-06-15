Синоптик Кубай предупредил об угрозе тайфунов в Приморье в июне
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Это может повлиять на погоду в крае летом, есть риск, что оно будет дождливым и влажным, сообщил специалист в беседе с vostokmedia.com.
В то же время, перегретая территория восточного Китая также будет притягивать тайфуны, которые смогут распространять влажный тропический воздух на большие расстояния.
Эти факторы могут повлиять на увеличение уровня воды в озере Ханка, а также в других реках, предупредил Кубай.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прошёл II Экологический водный форум Южного Урала. Ведущие эксперты отрасли обсудили вопрос охраны водоёмов.