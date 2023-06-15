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Умерла актриса из фильма «Карнавальная ночь» Евгения Шмелёва

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Актриса и певица Евгения Шмелёва, наиболее известная по роли в фильме «Карнавальная ночь», скончалась возрасте 90 лет.
Умерла актриса из фильма «Карнавальная ночь» Евгения Шмелёва
  • Кадр из фильма «Карнавальная ночь»

Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram.

«Не стало Евгении Шмелёвой», — говорится в сообщении.

Причина смерти артистки не называется.

Ранее НСН сообщала, что заслуженный артист России Валерий Громовиков скончался в возрасте 77 лет.

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