Умерла актриса из фильма «Карнавальная ночь» Евгения Шмелёва
Актриса и певица Евгения Шмелёва, наиболее известная по роли в фильме «Карнавальная ночь», скончалась возрасте 90 лет.
- Кадр из фильма «Карнавальная ночь»
Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram.
«Не стало Евгении Шмелёвой», — говорится в сообщении.
Причина смерти артистки не называется.
Ранее НСН сообщала, что заслуженный артист России Валерий Громовиков скончался в возрасте 77 лет.
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