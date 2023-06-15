Умерла актриса из фильма «Карнавальная ночь» Евгения Шмелёва

Актриса и певица Евгения Шмелёва, наиболее известная по роли в фильме «Карнавальная ночь», скончалась возрасте 90 лет.

Кадр из фильма «Карнавальная ночь»

Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram. «Не стало Евгении Шмелёвой», — говорится в сообщении. Причина смерти артистки не называется. Ранее НСН сообщала, что заслуженный артист России Валерий Громовиков скончался в возрасте 77 лет.