Метеоролог Старков не исключил вероятность повторения наводнений в Сочи
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В районе Большого Сочи все реки потенциально опасны и могут выходить из берегов в период сильных ливней, объяснил специалист в беседе с URA.RU.
Всё зависит от того, где именно будут осадки.
«Если, грубо говоря, одно кучево-дождевое облако придёт на один склон горы и там за час выльется 15 мм дождя, то всё это попадёт, как вариант, в Соченку, Мзымту, Мацесту. Все реки — они потенциально опасны», — заключил Старков.
Накануне река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате проливных дождей.