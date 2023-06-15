Метеоролог Старков не исключил вероятность повторения наводнений в Сочи

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков не исключил, что наводнения в Сочи могут повторяться ввиду неустойчивой погоды.

В районе Большого Сочи все реки потенциально опасны и могут выходить из берегов в период сильных ливней, объяснил специалист в беседе с URA.RU.

Всё зависит от того, где именно будут осадки.

«Если, грубо говоря, одно кучево-дождевое облако придёт на один склон горы и там за час выльется 15 мм дождя, то всё это попадёт, как вариант, в Соченку, Мзымту, Мацесту. Все реки — они потенциально опасны», — заключил Старков.

Накануне река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате проливных дождей.