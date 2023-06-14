Специалист по пчеловедению Поправко назвал причину нападения роя пчёл на столичное кафе

Кандидат химических наук, автор книг и научных работ по пчеловедению Сергей Поправко в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал инцидент, произошедший 12 июня, когда на летнюю веранду кафе в Москве внезапно налетел пчелиный рой.

Эксперт назвал такое поведение насекомых типичным для июня, когда наступает период размножения пчелиных семей.

«Они размножаются большими коллективами, где может быть как минимум 15 тыс. этих насекомых. Начинается процесс с начала июня, когда этому благоприятствует особая погода и пчелы ещё не сильно загружены сбором нектара, потому что нектар будет позже — в июле», — объяснил Поправко.

По его словам, центр Москвы мог бы стать неплохим местом для обитания насекомых из-за обилия медоносов — акаций, клёнов. Однако вряд ли такие случаи будут повторяться регулярно, заключил учёный.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.