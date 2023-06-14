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Специалист по пчеловедению Поправко назвал причину нападения роя пчёл на столичное кафе

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Кандидат химических наук, автор книг и научных работ по пчеловедению Сергей Поправко в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал инцидент, произошедший 12 июня, когда на летнюю веранду кафе в Москве внезапно налетел пчелиный рой.
Специалист по пчеловедению Поправко назвал причину нападения роя пчёл на столичное кафе
  • Gettyimages.ru

Эксперт назвал такое поведение насекомых типичным для июня, когда наступает период размножения пчелиных семей.

«Они размножаются большими коллективами, где может быть как минимум 15 тыс. этих насекомых. Начинается процесс с начала июня, когда этому благоприятствует особая погода и пчелы ещё не сильно загружены сбором нектара, потому что нектар будет позже — в июле», — объяснил Поправко.

По его словам, центр Москвы мог бы стать неплохим местом для обитания насекомых из-за обилия медоносов — акаций, клёнов. Однако вряд ли такие случаи будут повторяться регулярно, заключил учёный.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.

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