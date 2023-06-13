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Международный московский джазовый фестиваль состоится 19—25 июня

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Второй Международный московский джазовый фестиваль пройдёт в столице с 19 по 25 июня.
Международный московский джазовый фестиваль состоится 19—25 июня
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

Отмечается, что в мероприятии примут участие более тысячи артистов из России и стран зарубежья.

Открытие и закрытие фестиваля пройдут в концертном зале «Зарядье», а основной площадкой станет сад «Эрмитаж», где 20 июня пройдут программы Валерия Сюткина и Light Jazz, трио Олега Аккуратова и Chiangmai Street Jazz Collective из Таиланда.

Для гостей также подготовили творческие мастер-классы и специальные мероприятия для юных зрителей.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, прошла культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».

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